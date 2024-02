LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hochtief mit "Overweight" und einem Kursziel von 123 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sie seien optimistisch für das Tiefbaugeschäft gestimmt, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Megatrends gäben dem Wachstum und den Margen Rückenwind. Zudem könnte das verbesserte Risikoprofil die Aktie des Baukonzerns antreiben. Ein wichtiger Kurstreiber dürfte der Kapitalmarkttag am 17. April werden./gl/edh;