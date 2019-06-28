LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/gl;