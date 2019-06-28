HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
117.60CHF
2.00CHF
1.73 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.11.2025 07:05:07
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
298.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.04%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
300.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.91%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
27.11.25
|MDAX aktuell: MDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
27.11.25