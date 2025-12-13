Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’868 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag
Langweilig aber effektiv: Experte für private Finanzen erklärt Methode für Vermögensaufbau
Abseits von DroneShield: Diese australische Verteidigungsaktie könnte interessant sein
Super Micro-Aktie im Fokus: So treibt NVIDIAs Technologie den Serverbauer an
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 13.12.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin gab um 17:10 um 0,14 Prozent auf 90.186,54 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.317,15 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 28,7 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 81,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 81,95 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.111,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,85 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 579,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,92 US-Dollar).

Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 1,07 Prozent auf 2,032 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,010 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (405,80 US-Dollar) geht es um 2,56 Prozent auf 416,20 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,4137 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2738 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2723 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 902,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 882,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1398 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,84 Prozent auf 133,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 132,48 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 2,18 Prozent auf 13,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,12 US-Dollar stand.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,66 US-Dollar am Vortag auf 13,84 US-Dollar nach oben (1,36 Prozent).

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,09 Prozent auf 1,610 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Kryptos erklärt: Das bedeuten Soft Forks und Hard Forks

Bildquelle: Lightboxx / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall