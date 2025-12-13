Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
13.12.2025 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin gab um 17:10 um 0,14 Prozent auf 90.186,54 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 90.317,15 US-Dollar gelegen hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 28,7 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 17:10 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 81,92 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 81,95 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.111,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.085,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,85 Prozent.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 579,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,92 US-Dollar).
Daneben wertet Ripple um 17:10 auf. Es geht 1,07 Prozent auf 2,032 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,010 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (405,80 US-Dollar) geht es um 2,56 Prozent auf 416,20 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,4137 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,4092 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2738 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2723 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,34 Prozent auf 902,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 882,21 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1398 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,84 Prozent auf 133,60 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 132,48 US-Dollar.
Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 2,18 Prozent auf 13,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,12 US-Dollar stand.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,66 US-Dollar am Vortag auf 13,84 US-Dollar nach oben (1,36 Prozent).
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,09 Prozent auf 1,610 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’916.30711
|-2.16%
|Handeln
|Vision
|0.07292
|-1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’460.84628
|-4.32%
|Handeln
|Ripple
|1.60069
|-1.10%
|Handeln
|Solana
|105.56440
|-2.64%
|Handeln
|Cardano
|0.32703
|-3.23%
|Handeln
|Polkadot
|1.60280
|-2.46%
|Handeln
|Chainlink
|10.88744
|-2.64%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.26%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-4.06%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/