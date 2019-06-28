Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

117.60
CHF
2.00
CHF
1.73 %
28.06.2019
SWX
HOCHTIEF Hold

HOCHTIEF
253.29 CHF 4.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Die überraschend guten Resultate und die Anhebung des Gewinnziels für das laufende Jahr zeugten von dem außergewöhnlich hohen Wachstum, mit dem die Essener im US-Geschäft rechneten. Wachstumstreiber sei die Nachfrage nach Rechenzentren./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
163.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
260.20 € 		Abst. Kursziel*:
-37.36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
272.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40.12%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse