HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Die überraschend guten Resultate und die Anhebung des Gewinnziels für das laufende Jahr zeugten von dem außergewöhnlich hohen Wachstum, mit dem die Essener im US-Geschäft rechneten. Wachstumstreiber sei die Nachfrage nach Rechenzentren./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
163.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
260.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-37.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
272.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-40.12%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
