HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
117.60CHF
2.00CHF
1.73 %
28.06.2019
SWX
07.11.2025 10:01:16
HOCHTIEF Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 178,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
178.20 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
275.80 €
Abst. Kursziel*:
-35.39%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
276.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-35.43%
Analyst Name::
Alasdair Leslie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
