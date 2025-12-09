HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
HOCHTIEF Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
305.70 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
319.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.29%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
320.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.71%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Handel: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.12.25
|Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|299.20
|-0.66%
