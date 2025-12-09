Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

298.80
CHF
-2.40
CHF
-0.80 %
12:50:03
SWX
09.12.2025 11:35:18

HOCHTIEF Market-Perform

HOCHTIEF
301.00 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
305.70 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
319.40 € 		Abst. Kursziel*:
-4.29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
320.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.71%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

