HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 459,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'565 Punkten liegt. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 462,00 EUR zu. Bei 458,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'996 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,87 EUR belaufen. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,28 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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