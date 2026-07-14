HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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HOCHTIEF Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Hochtief hoben sie einen relevanten neuen Auftrag für ein Rechenzentrumsprojekt in Hongkong hervor sowie einen Auftrag für eine Flusswasser-Aufbereitungsanlage für die deutsche Halbleiterindustrie. Zudem verwiesen sie auf den Infrastruktur-Investitionsplan für Deutschland./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
532.60 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
453.00 €
|
Abst. Kursziel*:
17.57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
451.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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