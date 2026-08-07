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07.08.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 460,00 EUR.

HOCHTIEF
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 460,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'456 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 462,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 458,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 1'703 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 16,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 134,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 EUR. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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