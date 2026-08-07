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07.08.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF fällt am Freitagnachmittag

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der HOCHTIEF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 454,00 EUR.

HOCHTIEF
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Um 16:28 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 454,00 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'468 Punkten notiert. Bei 453,00 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 458,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'607 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,00 EUR am 08.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 56,83 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 EUR. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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