Buchempfehlungen von Warren Buffett: Diese Bücher sollte jeder Anleger lesen

Der Grundstein für den Erfolg

Warren Buffett und Charlie Munger haben in der Vergangenheit häufig Buchempfehlungen gegeben und über ihre Erkenntnisse aus ihnen berichtet - häufig auch auf den Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway.

"Bei meinem Job geht es im Grunde darum, immer mehr Fakten und Informationen anzusammeln und ab und an zu schauen, ob das zu mehr Taten führt", berichtete Buffett einmal in einem Interview.

"In erster Linie" empfiehlt Warren Buffett ein Buch der Wall Street-Legende Benjamin Graham, Buffetts ehemaligem Lehrer, Arbeitgeber und Mentor. Dieser habe den Grundstein für seine eigene Investitionsphilosophie gelegt. Insbesondere "The Intelligent Investor", auf Deutsch "Intelligent investieren", welches ursprünglich im Jahr 1949 erschien, nennt Buffett als einen seiner Favoriten. Es ist ein Buch über das Investieren in Wertpapiere - vorrangig geht es dabei um Value Investing, wertorientiertes Investieren. "Mit Abstand das beste Buch, das je über das Investieren geschrieben wurde", so Buffett. Um erfolgreich investieren zu können, sei ein gesunder intellektueller Rahmen für Entscheidungen nötig sowie die Fähigkeit, "Emotionen davon abzuhalten, diesen Rahmen zu zerstören". Diese und viele weitere Erkenntnisse habe er aus dem Buch von Graham ziehen können.

Buffetts und Mungers Leseliste

"Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies", mit dem deutschen Titel "Arm und Reich: Die Schicksale menschlicher Gesellschaften", von Jared Diamond zählte hingegen zu den Favoriten von Charlie Munger. Es sei das beste Buch dieser Art, das er je gelesen habe, sagte Munger. Diamond frage wieder und wieder nach dem "Warum", das fasziniert den Investor. Das Buch, in dem es darum geht, warum menschliche Gesellschaften sich im Laufe der Jahrzehnte extrem unterschiedlich entwickeln, wurde im Jahr 1998 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Das "repräsentativste Buch" nach Buffetts Ansichten ist "Essays of Warren Buffett" (dt.: "Die Essays von Warren Buffett: Die wichtigsten Lektionen für Investoren und Unternehmer") von Larry Cunningham. Der Investor mag das Buch vor allem, "weil er im Wesentlichen meine Wörter genommen und sie neu geordnet hat". Das Buch ist eine Auswahl Buffetts jährlicher Briefe an die Aktionäre. Es bietet einen Einblick in die Investment-Philosophie des erfolgreichen Investors.

Neben Graham hatte auch Philip A. Fisher grossen Einfluss auf Buffett. Der Investor sei verantwortlich für die Entwicklung Buffetts Anlagemethode. Daher empfiehlt er "Paths to Wealth Through Common Stocks", etwa "Wege zum Wohlstand durch Aktien", aus dem Jahr 1960, sowie "Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings", auf Deutsch als "Die Profi-Investment-Strategie" erschienen. Dieses Buch haben einige Unis sogar auf ihrem Lehrplan. "Ich besuchte Phil Fisher, nachdem ich 'Die Profi-Investment-Strategie' gelesen hatte. Ich war beeindruckt von dem Mann und seinen Ideen. Mit Phils Methoden lernt man, das Anlagegeschäft wirklich zu durchschauen und sein Geld intelligent anzulegen. Ich bin ein begeisterter Leser der Profi-Investment-Strategie und kann sie nur jedem empfehlen", so Buffett.

Weitere Klassiker

Neben diesen Favoriten gehören eine Vielzahl weiterer Bücher auf Buffetts Leseliste. Darunter auch der Wirtschaftsklassiker von Adam Smith, "The Wealth of Nations" (dt.: "Wohlstand der Nationen") oder "Stress Test: Reflections on Financial Crises" von Tim Geithner. Ebenso wichtig sei "The General Theory of Employment, Interest and Money" von John Maynard (dt: "Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes"), in welchem es um die Notwendigkeit von Investoren, sich gegen "grassierende" Spekulationen an der Börse zu schützen, geht.

Redaktion finanzen.ch