Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’827 -2.1%  SPI 17’729 -2.1%  Dow 46’822 -1.4%  DAX 23’187 -1.7%  Euro 0.9009 -0.1%  EStoxx50 5’606 -2.0%  Gold 5’097 -0.1%  Bitcoin 53’055 2.9%  Dollar 0.7797 0.0%  Öl 104.4 11.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Airbus SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Henkel vz-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Kein Kriegs-Boom: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, TKMS und MTU uneins
Richemont-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Suche...

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 09.03.2026 13:58:44

Henkel vz-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Henkel vz-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz.
65.70 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:40 Uhr mit Abschlägen von 2.1 Prozent bei 73.10 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 9.44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 146’288 Henkel vz-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 5.1 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09:29 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09:13 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:13 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’375.01 19.40 B77S2U
Short 13’657.88 13.64 SW9B4U
Short 14’166.54 8.88 B62SOU
SMI-Kurs: 12’827.42 09.03.2026 13:49:39
Long 12’271.71 19.12 SH7B4U
Long 11’991.19 13.64 SQFBLU
Long 11’474.98 8.91 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings