Henkel vz-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:40 Uhr mit Abschlägen von 2.1 Prozent bei 73.10 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 9.44 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 146’288 Henkel vz-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 5.1 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

