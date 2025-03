ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen von HB Fuller am Vorabend auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Diese stimmten ihn auch mit Blick auf Henkel zuversichtlich, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe der Umsatz des US-Klebstoffherstellers aus eigener Kraft zugelegt, während man mit einem Rückgang gerechnet habe. Der starke Umsatz sei zuvorderst starken Volumina geschuldet gewesen, zum geringeren Teil auch den Preisen./bek/gl;