NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Im Zuge einer Anpassung ihres Bewertungsmodells für den Konsumgüterkonzern an die jüngsten Währungsentwicklungen, habe sie ihre Gewinnprognose (EPS) für 2023 leicht reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/jha/;