09.11.2025 14:30:36

Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk

BAGSVARD (awp international) - Der US-Pharmariese Pfizer ist als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um die US-Adipositas-Spezialistin Metsera hervorgegangen. Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro) teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein; das soll helfen, das immer trägere Geschäft mit Covid-Medikamenten zu kompensieren. Novo Nordisk hätte sich im Erfolgsfall derweil einen Rivalen vom Hals gehalten und sich im Wettbewerb mit Eli Lilly gestärkt.

Pfizer und Novo Nordisk hatten sich gegenseitig übertrumpft, am Ende aber jeweils bis zu 86,25 Dollar je Aktie geboten. Metsera entschied sich nun für die Offerte von Pfizer und verwies dabei auch auf Bedenken der US-Kartellwächter für den Kauf durch Novo Nordisk.

Die Dänen selbst sehen zwar keine wettbewerbsrechtlichen Probleme, teilten am Wochenende aber mit, ihre Offerte nicht mehr aufzustocken. Sie begründeten das mit finanzieller Disziplin.

Die Gesamtsumme entspricht einem Aufschlag von rund 160 Prozent zu den 33,32 Dollar, die Metsera im September vor der Ankündigung des ursprünglichen Deals mit Pfizer gekostet hatten. Konkret ist eine erste Zahlung von 65,60 Dollar in bar vorgesehen. Weitere bis zu 20,65 Dollar können im Zuge der Erreichung festgelegter Ziele hinzukommen.

Bei dem Deal geht es um die nächste Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit - einem Markt, der Experten zufolge bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die neue Generation dieser Mittel soll mindestens die gleiche Wirksamkeit wie aktuelle Medikamente haben, könnte dabei jedoch seltener injiziert werden oder weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verursachen. So hat Metsera mehrere Medikamente in der frühen bis mittleren Entwicklungsphase.

Aktuell wird Markt für Abnehmmittel im Grunde von Eli Lilly mit Zepbound und von Novo Nordisk mit Wegovy dominiert. Dabei hatte der Hype rund solche Medikamente den Novo-Nordisk-Kurs von Ende 2020 bis Mitte 2024 um fast 400 Prozent auf 1.033 Kronen nach oben getrieben. Die Dänen waren damit das wertvollste Unternehmen im europäischen Index Stoxx Europe 50 .

Die Zeiten sind allerdings vorbei. Der Kurs sank seit dem Rekordhoch um mehr als 70 Prozent, denn die Geschäfte schwächeln. Erst vor wenigen Tagen musste das Unternehmen den Ausblick für 2025 abermals senken. Der ursprüngliche Pionier auf dem Gebiet der Gewichtssenker, kämpft seit geraumer Zeit mit der zunehmenden Konkurrenz durch den US-Hersteller Lilly. Auf dem wichtigen US-Markt machen den Dänen zudem von Apotheken hergestellte billige Kopien das Leben schwer./mis