NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" belassen. Der Schritt in Richtung Ready-to-eat-Meals mache den Kochboxenlieferanten weitaus krisenfester, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie ist mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank./ajx/edh;