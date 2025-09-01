HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
7.58CHF
0.20CHF
2.71 %
18:00:02
BRXC
04.09.2025 19:44:35
HelloFresh Neutral
HelloFresh
7.58 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Schätzungen für den Versender von Kochboxen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an Wechselkurseinflüsse an und berücksichtige zudem schwächere Margen./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HelloFresh
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
8.08 €
Abst. Kursziel*:
-0.94%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
8.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
