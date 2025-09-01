Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HelloFresh Aktie

7.58
CHF
0.20
CHF
2.71 %
18:00:02
04.09.2025

HelloFresh Neutral

HelloFresh
7.58 CHF 2.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Schätzungen für den Versender von Kochboxen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an Wechselkurseinflüsse an und berücksichtige zudem schwächere Margen./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.08 € 		Abst. Kursziel*:
-0.94%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

