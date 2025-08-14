|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:27:37
HelloFresh Buy
HelloFresh
6.90 CHF -22.77%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
14.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.70 €
|
Abst. Kursziel*:
71.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103.22%
|
Analyst Name::
Hannes Müller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
