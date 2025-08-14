HelloFresh 6.90 CHF -22.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.