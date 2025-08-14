|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 09:47:12
HelloFresh Buy
HelloFresh
7.02 CHF 0.93%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt./rob/mis/la ;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.32 €
|
Abst. Kursziel*:
50.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.81%
|
Analyst Name::
Hannes Müller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
14.08.25