HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

7.02
CHF
0.07
CHF
0.93 %
09:55:23
BRXC
15.08.2025 09:47:12

HelloFresh Buy

HelloFresh
7.02 CHF 0.93%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt./rob/mis/la ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.32 € 		Abst. Kursziel*:
50.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.81%
Analyst Name::
Hannes Müller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

