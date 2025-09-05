Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zuletzt maues Geschäft 05.09.2025 22:30:41

Aktie mit Verlusten: HelloFresh-Gründer und Co-CEO Thomas Griesel geht

Aktie mit Verlusten: HelloFresh-Gründer und Co-CEO Thomas Griesel geht

Der Mitgründer und Co-CEO des Kochboxen- und Fertiggerichtversenders HelloFresh, Thomas Griesel, verlässt das Unternehmen spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit am 30. April 2026.

Griesel plane, andere Interessen ausserhalb des Unternehmens zu verfolgen, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen und umgehend die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands der Gesellschaft informiert. Seine Position im Vorstand werde vorerst nicht neu besetzt.

Griesel hatte HelloFresh im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an. HelloFresh hat sich seitdem von einem jungen Unternehmen für Kochboxen, dessen erste Bestellungen die beiden Gründer noch selbst auslieferten, zu einem globalen Anbieter von "Lebensmittellösungen" entwickelt, der neben Kochboxen auch Fertiggerichte oder Tiernahrung an mittlerweile Kunden in 18 Ländern liefert.

Der Aktienkurs fiel am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate um 1,06 Prozent auf 8,01 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss

DJG/sha/cln

Dow Jones Newswires

