|Zuletzt maues Geschäft
|
05.09.2025 22:30:41
Aktie mit Verlusten: HelloFresh-Gründer und Co-CEO Thomas Griesel geht
Der Mitgründer und Co-CEO des Kochboxen- und Fertiggerichtversenders HelloFresh, Thomas Griesel, verlässt das Unternehmen spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit am 30. April 2026.
Griesel hatte HelloFresh im Jahre 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehört seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an. HelloFresh hat sich seitdem von einem jungen Unternehmen für Kochboxen, dessen erste Bestellungen die beiden Gründer noch selbst auslieferten, zu einem globalen Anbieter von "Lebensmittellösungen" entwickelt, der neben Kochboxen auch Fertiggerichte oder Tiernahrung an mittlerweile Kunden in 18 Ländern liefert.
Der Aktienkurs fiel am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate um 1,06 Prozent auf 8,01 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss
DJG/sha/cln
Dow Jones Newswires