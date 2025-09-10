Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Berg- und Talfahrt
|
10.09.2025 17:08:57
Nebius-Aktie schwankt nach Microsoft-Milliardendeal
Ein Rekord-Deal mit Microsoft katapultierte die Nebius-Aktie nach oben, doch Gewinnmitnahmen drückten sie wieder ins Minus. Analysten sehen weiter Potenzial.
• Gewinnmitnahmen setzen ein
• Experten bleiben positiv für Nebius
Nebius-Aktie: Microsoft-Partnerschaft treibt an
Nebius verzeichnete am Dienstag einen historischen Kurssprung von 49,4 Prozent, nachdem der KI-Infrastrukturanbieter einen mehrjährigen Vertrag mit Microsoft im Wert von mindestens 17,4 Milliarden US-Dollar unterzeichnet hat. Der Deal positioniert das Unternehmen als bedeutenden Akteur im rapide wachsenden Markt für künstliche Intelligenz und könnte erst der Anfang weiterer Grossaufträge sein.
Der am 8. September 2025 verkündete Vertrag zwischen Nebius und Microsoft markiert einen Wendepunkt für den KI-Infrastrukturanbieter. Wie Nebius in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, umfasst die Vereinbarung die Bereitstellung dedizierter GPU-Kapazitäten aus einem neuen Rechenzentrum in Vineland, New Jersey. Die Lieferungen sollen Ende 2025 beginnen und sich über einen Zeitraum von fünf Jahren erstrecken. Der Vertragswert könnte sich laut SEC-Meldung von 17,4 Milliarden US-Dollar auf bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar erhöhen, was die enorme Dimension dieser Partnerschaft unterstreicht.
Die Marktreaktion auf den Microsoft-Deal war spektakulär. Die Nebius-Aktie schloss am Dienstag bei 95,72 US-Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf ein neues 52-Wochen-Hoch von 98,68 US-Dollar erreicht hatte. Besonders beeindruckend war das Handelsvolumen: Mit 87,6 Millionen gehandelten Aktien lag es mehr als siebenfach über dem Drei-Monats-Durchschnitt von 12,2 Millionen.
So notiert die Nebius-Aktie
Am Mittwoch schienen die Anleger zunächst Gewinne mitnehmen zu wollen - im Tagestief ging es für die Aktie bis auf 91,00 US-Dollar nach unten. Dann erfolgt jedoch die Trendwende: In NASDAQ-Handel steigt das Papier zeitweise um 0,28 Prozent auf 95,99 US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus derweil bei 245,56 Prozent.
Experten optimistisch
Marktexperten betonen laut InvestorsObserver, dass die Partnerschaft mit Microsoft mehr als nur ein finanzieller Erfolg ist. Sie signalisiert den endgültigen Aufstieg von Nebius in die Spitzengruppe der globalen KI-Infrastruktur-Anbieter und stärkt die Wahrnehmung des Unternehmens als zuverlässiger Partner für Tech-Giganten. Der Deal legt nach Einschätzung von Analysten den Grundstein für weiteres Wachstum bis mindestens 2026, da die weltweite Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiterhin rasant steigt. Die Tatsache, dass Microsoft sich für Nebius entschieden hat, wird als starkes Vertrauensvotum in die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens gewertet.
Und auch laut Daten von TipRanks zeigt sich ein positives Bild unter Analysten. Aus fünf Kaufempfehlungen und einer Halteempfehlung ergibt sich für die Nebius-Aktie ein "Strong buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch mit 85,80 US-Dollar 10,36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 95,72 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
09.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteuert sich am Abend (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Analysten-Debatte: Wie Experten die jüngste Kursschwäche der Microsoft-Aktie bewerten (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
09.09.25
|NYSE-Handel: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Adecco-Aktie fester: Partnerschaft mit Microsoft erneuert (AWP)
Analysen zu Microsoft Corp.
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX leicht im Minus -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben zur Wochenmitte leicht nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}