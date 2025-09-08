Montagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.47 Prozent stärker bei 30’452.17 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 308.623 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.401 Prozent auf 30’132.47 Punkte an der Kurstafel, nach 30’011.98 Punkten am Vortag.

Bei 30’132.47 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’454.32 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 31’493.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, stand der MDAX bei 30’875.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 25’046.52 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 18.40 Prozent zu Buche. Bei 31’754.30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 7.37 Prozent auf 26.96 EUR), thyssenkrupp (+ 4.20 Prozent auf 10.21 EUR), RENK (+ 4.09 Prozent auf 69.30 EUR), HOCHTIEF (+ 2.94 Prozent auf 224.20 EUR) und RATIONAL (+ 2.80 Prozent auf 660.00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-1.80 Prozent auf 7.95 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 27.92 EUR), Nordex (-0.56 Prozent auf 21.28 EUR), LEG Immobilien (-0.21 Prozent auf 70.25 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.21 Prozent auf 72.35 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2’513’859 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28.612 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.44 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

