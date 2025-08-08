NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen seien komplex. Hellofresh sei erneut zurückgeworfen worden im Versuch, den Markt davon zu überzeugen, dass das Geschäft auch wachsen könne./ajx/he;