HelloFresh Aktie

HelloFresh Buy

HelloFresh
8.93 CHF 3.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen seien komplex. Hellofresh sei erneut zurückgeworfen worden im Versuch, den Markt davon zu überzeugen, dass das Geschäft auch wachsen könne./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15.75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.70 € 		Abst. Kursziel*:
80.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85.60%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

