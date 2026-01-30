LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an aktuelle Barclaycard-Kreditkartendaten an. Der Nachfragetrend nach Kochboxen in den USA zeige nach oben, sei allerdings bei Fertiggerichten schwach. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Ross laut eigener Angabe 7 Prozent unter dem Konsens./ag/zb;