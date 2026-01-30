Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 0.2%  SPI 18’200 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’427 0.5%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’920 0.5%  Gold 5’080 -5.6%  Bitcoin 63’310 -2.1%  Dollar 0.7688 0.5%  Öl 69.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Suche...
eToro entdecken

HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

5.18
CHF
0.01
CHF
0.27 %
09:20:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 09:51:12

HelloFresh Equal Weight

HelloFresh
5.18 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an aktuelle Barclaycard-Kreditkartendaten an. Der Nachfragetrend nach Kochboxen in den USA zeige nach oben, sei allerdings bei Fertiggerichten schwach. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Ross laut eigener Angabe 7 Prozent unter dem Konsens./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
5.65 € 		Abst. Kursziel*:
15.00%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
5.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.53%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse