Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Trion Reid sieht in der Kursschwäche von Hellofresh eine langfristig attraktive Kaufchance. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Kochboxenversender bei der Zahl der aktiven Kunden wieder zulege, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ngu;

