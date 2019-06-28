LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
550.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
494.05 €
|
Abst. Kursziel*:
11.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
489.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.47%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|412.00
|0.11%
