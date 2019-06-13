EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung. In EssilorLuxottica sieht er eine defensive Anlagemöglichkeit./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
260.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
265.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.43%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
EssilorLuxottica
|117.00
|-9.72%
