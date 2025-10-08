HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem zweiten Quartal 2026 umkehren, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Zudem traut er dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Der Experte hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (aEbitda) für 2026 und die Folgejahre an./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.36 €
|
Abst. Kursziel*:
46.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.90%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
