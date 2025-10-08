Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'648 1.0%  SPI 17'420 0.9%  Dow 46'602 0.0%  DAX 24'597 0.9%  Euro 0.9325 0.0%  EStoxx50 5'650 0.6%  Gold 4'023 -0.4%  Bitcoin 97'991 -0.9%  Dollar 0.8027 0.6%  Öl 66.3 0.4% 
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

6.61
CHF
0.09
CHF
1.41 %
08.10.2025
BRXC
09.10.2025 07:12:30

HelloFresh Buy

HelloFresh
6.61 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem zweiten Quartal 2026 umkehren, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Zudem traut er dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Der Experte hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (aEbitda) für 2026 und die Folgejahre an./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 15:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
