Heidelberg Materials 147.68 CHF 1.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen des Baustoffkonzerns habe er nur geringe Änderungen an seinen Prognosen bis 2028 vorgenommen, schrieb Julian Radlinger am Sonntagabend. Das Chance-Risiko-Verhältnis hält der Experte derzeit für hochattraktiv./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.