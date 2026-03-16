Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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16.03.2026 09:33:49
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
147.68 CHF 1.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen des Baustoffkonzerns habe er nur geringe Änderungen an seinen Prognosen bis 2028 vorgenommen, schrieb Julian Radlinger am Sonntagabend. Das Chance-Risiko-Verhältnis hält der Experte derzeit für hochattraktiv./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
164.00 €
|
Abst. Kursziel*:
58.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
163.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.02%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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