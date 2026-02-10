Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'520 0.0%  SPI 18'672 -0.1%  Dow 50'365 0.5%  DAX 25'006 0.0%  Euro 0.9102 -0.4%  EStoxx50 6'065 0.1%  Gold 5'040 -0.4%  Bitcoin 52'643 -2.1%  Dollar 0.7645 -0.3%  Öl 69.3 0.3% 
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

197.05
CHF
1.25
CHF
0.64 %
15:57:16
SWX
10.02.2026 14:20:01

Heidelberg Materials Sector Perform

Heidelberg Materials
200.51 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie der Ansicht, dass die jüngsten Verluste der Aktie des Baustoffkonzerns übertrieben sind./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
233.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
219.40 € 		Abst. Kursziel*:
6.20%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
217.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.13%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

