NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen von 94 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für den Zementkonzern etwas angehoben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des Unternehmens dürfte so früh im Jahr noch eher vorsichtig gewählt sein. Der Druck auf die Aktien während der Telefonkonferenz könnte mit einer gewissen Verwirrung in puncto eines möglichen US-Börsengangs sowie mit der Kapitalallokation in Zusammenhang stehen. Das Management habe gesagt, es werde keine regionale Aufteilung des Konzerns geben. Eine US-Notierung könnte zu einem späteren Zeitpunkt eine Option sein./mis/he;