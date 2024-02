LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelberg Materials von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 106 Euro angehoben. Die bessere Preissetzungsmacht der europäischen Baustoffehersteller sollte anhalten, und die Margen hätten angesichts sinkender Energiekosten weiter Luft nach oben, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Volumina dürften mäßig bleiben, was aber weniger bedeutsam als in vergangenen Branchenzyklen sei, da die Unternehmen rationaler agierten und die Bewertungen attraktiv seien. Für die hochgestuften Titel von Heidelberg Materials und Buzzi sprächen zudem die operative Stärke sowie die geografische Aufstellung./gl/edh;