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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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04.11.2026 14:30:56

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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