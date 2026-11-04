Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
172.20 €
|
Abst. Kursziel*:
30.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
172.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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