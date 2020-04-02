Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’709 -1.1%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’329 -1.8%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’674 -0.4%  Bitcoin 92’249 0.5%  Dollar 0.7871 0.1%  Öl 68.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?
Goldpreis schwächelt leicht vor Fed-Entscheidung
Symrise-Aktie fester: Anleihe ausgegeben
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

40.83
CHF
-37.67
CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2025 07:50:41

Heidelberg Materials Outperform

Heidelberg Materials
191.45 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
199.10 € 		Abst. Kursziel*:
10.50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
199.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse