Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
174.95CHF
-4.25CHF
-2.37 %
10:59:16
SWX
25.02.2026 10:19:44
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
177.51 CHF -3.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Ergebnisausblick erinnere mit dem erwarteten Währungsgegenwind an das Vorjahr, schrieb Julian Radlinger am Mittwoch. Die Anleger hätten sich ohnehin bereits verhalten gezeigt vor dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197.65 €
|
Abst. Kursziel*:
31.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.81%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
