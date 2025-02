Heidelberg Materials 132.30 CHF -2.98% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 138 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf die letzten fünf Jahre zurückblickend, habe der Zementkonzern sein operatives Ergebnis (Ebitda) jährlich um etwa fünf Prozent gesteigert, während das eingesetzte Kapital in dieser Zeit um 6 Prozent geschrumpft sei, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend höher fielen der Cashflow und die Kapitalrendite aus. Materielle Änderungen an seinen Schätzungen nahm er nicht vor. Aber er passte sein Bewertungsmodell für die Aktie an die gestiegene Branchenbewertung an./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.