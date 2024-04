NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns liege rund 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx;