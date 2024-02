NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 104,40 auf 109,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Baustoffekonzern 2023 das obere Ende seiner Ausblicksspanne erreicht habe, sollte das Vertrauen in die Ziele für 2024 stärken, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/;