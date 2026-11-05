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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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05.11.2026 08:40:40

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem weiterhin herausfordernden konjunkturellen und geopolitischen Umfeld habe der Baustoffkonzern im dritten Quartal eine robuste Performance gezeigt und sei attraktiv bewertet, schrieb Harry Goad in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das etwas niedrigere Kursziel begründete er mit seinen an die Mittelwerte der Jahreszielspannen angepassten Prognosen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
175.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
176.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.18%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
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08:40 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
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