Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
292.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175.35 €
|
Abst. Kursziel*:
66.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.82%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
13:37
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy (finanzen.ch)
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08:06
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