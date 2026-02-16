Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192.85 €
|
Abst. Kursziel*:
34.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
192.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.31%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
16.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Handel in Frankfurt: DAX orientierungslos (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Heidelberg Materials
|12:44
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|173.40
|0.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Assicurazioni Generali Overweight
|12:44
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|12:44
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight