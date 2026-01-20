Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.01.2026 13:33:09

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Heidelberger zählten wie Saint-Gobain, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heidelberg Materials verfüge dank Kostensenkungen, sich aufhellenden europäischen Märkten, seiner Dekarbonisierungsstrategie, Zukäufen und Aktienrückkäufen über eine Reihe von Stellschrauben, um die Schätzungen nach oben zu treiben./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
228.30 € 		Abst. Kursziel*:
31.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
229.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.49%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

