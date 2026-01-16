Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
215.20CHF
1.50CHF
0.70 %
13:38:50
SWX
16.01.2026 12:22:54
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
216.49 CHF 0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden./niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
232.80 €
Abst. Kursziel*:
28.87%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
232.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
Analyst Name::
Glynis Johnson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse