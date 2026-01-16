Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'433 -0.3%  SPI 18'547 -0.3%  Dow 49'442 0.6%  DAX 25'274 -0.3%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6'017 -0.4%  Gold 4'602 -0.3%  Bitcoin 76'527 -0.3%  Dollar 0.8020 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
Top News
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

215.20
CHF
1.50
CHF
0.70 %
13:38:50
SWX
16.01.2026 12:22:54

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
216.49 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
232.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
232.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?