Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
06.11.2025 09:21:43
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
186.30 CHF -3.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 244,80 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag in ihrer Ersteinschätzung als "ausreichend". Sie verwies dabei auf ein erwartungsgemäßes Umsatzwachstum, eine leicht positive Überraschung beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Konsens, der für 2025 bereits in der Mitte der Spanne liege./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
244.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
199.75 €
|
Abst. Kursziel*:
22.55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
200.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.28%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
09:37
|Heidelberg Materials legt im dritten Quartal zu - Aktie verliert aber (AWP)
|
09:33
|Heidelberg Materials legt im Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert (AWP)
|
09:33
|RBC Capital Markets: Outperform für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.25