SMI 12’491 0.1%  SPI 17’210 -0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’193 -0.8%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’531 -0.7%  Gold 4’139 0.7%  Bitcoin 90’008 -2.9%  Dollar 0.8039 0.0%  Öl 62.0 -2.2% 
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

40.83
CHF
-37.67
CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
14.10.2025 10:06:11

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
175.71 CHF -0.73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
196.50 € 		Abst. Kursziel*:
17.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
195.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.92%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

