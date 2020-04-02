Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 236,50 Euro belassen. Glynis Johnson wertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die jüngsten Veränderungen am Analystenkonsens für Baustoffwerte aus. Bei Heidelberg Materials habe sich der Analystenschnitt auf dem Niveau des Vormonats behauptet. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege knapp über der Mitte der Zielspanne der Heidelberger./tih/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
236.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
206.20 €
Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
203.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
Analyst Name::
Glynis Johnson
KGV*:
-
