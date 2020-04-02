Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 236,50 Euro belassen. Glynis Johnson wertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die jüngsten Veränderungen am Analystenkonsens für Baustoffwerte aus. Bei Heidelberg Materials habe sich der Analystenschnitt auf dem Niveau des Vormonats behauptet. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege knapp über der Mitte der Zielspanne der Heidelberger./tih/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
236.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
206.20 € 		Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
203.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.99%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

