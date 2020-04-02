NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 236,50 Euro belassen. Glynis Johnson wertete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die jüngsten Veränderungen am Analystenkonsens für Baustoffwerte aus. Bei Heidelberg Materials habe sich der Analystenschnitt auf dem Niveau des Vormonats behauptet. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege knapp über der Mitte der Zielspanne der Heidelberger./tih/niw;