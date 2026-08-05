Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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05.08.2026 12:51:06
Amgen-Aktie unbeeindruckt: Prognose nach starkem Quartal angehoben
Der US-Biotechkonzern Amgen hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr erhöht.
Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Das Amgen-Papier konnte zuletzt vorbörslich an der NASDAQ 0,79 Prozent auf 393,09 Dollar zulegen. Die Amgen-Aktie hatte Ende Juli mit 398 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.
Im zweiten Quartal hingegen übertraf der Konzern die Erwartungen und profitierte dabei vom starken Wachstum gleich mehrerer Kassenschlager wie etwa dem Cholesterinsenker Repatha und dem Osteoporose-Medikament Evenity. Rückgänge bei wichtigen älteren Medikamenten wie etwa dem unter Konkurrenzdruck stehenden Mittel Prolia (Osteoporose) wurden damit mehr als ausgeglichen.
Unternehmensweit legte der Erlös um zehn Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar an. Je Aktie waren dies 6,29 Dollar. Im laufenden Jahr peilt Amgen jetzt bei diesem Wert einen Anstieg auf 22,30 Dollar bis 23,50 (2025: 21,84) Dollar an.
/zb/tav/mis
THOUSAND OAKS (awp international)
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