Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hapag-Lloyd nach Zahlen und Zielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Jahresprognose des Container-Schifffahrtsbetreibers habe eine breite Spannweite, schrieb Marco Limite in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis impliziere einen 15-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, die Mitte einen Rückgang von 40 Prozent./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
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Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100.00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
131.00 €
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Abst. Kursziel*:
-23.66%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
130.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.14%
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Analyst Name::
Marco Limite
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KGV*:
-