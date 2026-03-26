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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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26.03.2026 12:43:14

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hapag-Lloyd nach Zahlen und Zielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Jahresprognose des Container-Schifffahrtsbetreibers habe eine breite Spannweite, schrieb Marco Limite in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis impliziere einen 15-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, die Mitte einen Rückgang von 40 Prozent./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
131.00 € 		Abst. Kursziel*:
-23.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
130.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.14%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
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