Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
120.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-46.15%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
119.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-45.74%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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