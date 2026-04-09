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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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09.04.2026
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10.04.2026 07:16:13

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
119.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-45.74%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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