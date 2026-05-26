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26.05.2026 13:33:33

EQS-News: Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG

Hapag-Lloyd
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EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG

26.05.2026 / 13:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veränderungen im Vorstand der Hapag-Lloyd AG

Dr. Maximilian Rothkopf, Chief Operating Officer (COO) der Hapag-Lloyd AG, wird aus dem Vorstand des Unternehmens zum 30. Juni 2026 im besten Einvernehmen ausscheiden. Er wird dem Unternehmen zur Sicherstellung einer erfolgreichen und nahtlosen Nachfolge für eine Übergangszeit beratend verbunden bleiben.

Dr. Rothkopf war zum 1. Mai 2019 zum Konzernvorstand bestellt worden und übernahm als COO zum 1. Juli 2019 die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft der Reederei. Über seine Nachfolge wird der Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

„In den vergangenen sieben Jahren hat Dr. Rothkopf mit grossem Engagement und Einsatz unter anderem dazu beigetragen, die Flotte der Hapag-Lloyd zu modernisieren und schrittweise zu dekarbonisieren. Dass Hapag-Lloyd heute über eine moderne Flotte von rund 300 Schiffen mit einer Kapazität von rund 2,5 Millionen TEU verfügt, ist auch sein Verdienst. Er trug massgeblich zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und zur nachhaltigen Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit bei. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Rothkopf ausdrücklich für seinen Einsatz und die von grossem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Beste“, so Karl Gernandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG. 

Über Hapag-Lloyd
Mit einer Flotte von 302 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,6 Millionen TEU – inklusive einer der grössten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 133 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 24 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, den USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Pressekontakte
Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263
Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333342

 
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2333342  26.05.2026 CET/CEST

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